BURGOS (NY COSMOS), Viola? A novembre...

Il calciatore dei New York Cosmos, Efrain Burgos Junior, ha rilasciato un'intervista a El Grafico. Questo ciò che ha detto: "A inizio novembre saremo a Firenze e il club prevede di fare un'amichevole contro la Fiorentina visto che abbiamo lo stesso proprietario. Sarà un'opportunità dove credo di divertirmi tantissimo. Commisso vuole una relazione reciproca in cui i giocatori potrebbero anche venire in prestito dal New York Cosmos e viceversa. Pre-stagione in Italia ti motivano molto, l'amichevole sarà nella prima settimana di novembre".