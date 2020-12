BUCCIANTINI, Prenderei subito Rovella. Ribery...

L'opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha commentato il momento attuale della Fiorentina: "La Fiorentina ha perso tanto dalla cessione di Chiesa. Giocando con il 4-3-3 è giusto puntare su Vlahovic, anche se in futuro mi piacerebbe vedere Ribery nella posizione di trequartista dietro a Vlahovic e Kouame. Il Genoa ha a centrocampo un giocatore che prenderei domani, Rovella. Mi ricorda un Marchisio con meno intelligenza calcistica, ma più tecnica. Il Genoa è un buon avversario ma può anche trascinarti giù. Non voglio pensare che il progetto della Fiorentina sia costruito intorno a Ribery e Callejon, ma in questo momento c'è tano bisogno di calciatori come loro".