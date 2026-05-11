Bucciantini e la corsa Champions della Juve: "Viola e Toro, che ostacoli!"

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Ospite di SkySport, Marco Bucciantini ha detto la sua sulla corsa Champions, serratissima con quattro squadre per due posti: "Penso che alla fine del campionato la giornata che è appena passata verrà individuata come quella decisiva per la Champions, perchè il Milan ha perso punti in casa, contro una squadra che non aveva obiettivi, ma che è scesa in campo dando il massimo, come stanno facendo vedere un po' tutte. La Juve ora se la vede contro due avversarie storiche come Torino e Fiorentina, mentre il Milan ha sé stesso come ostacolo.

La Roma avrà il derby, che è sempre una sfida a sé, ma arriverà dopo una partita importantissima per i biancocelesti come la finale di Coppa Italia, molto dipenderà da quante energie nervose la squadra di Sarri spenderà mercoledì sera".