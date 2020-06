BUCCHIONI, Rocco ha riportato il pallone a Firenze

Il giornalista e nostro opinionista Enzo Bucchioni si è così espresso in merito alla presidenza Commisso: "Rocco ha riportato il pallone a Firenze, cosa che invece i vecchi proprietari avevano portato via. Se vorrà fare lo stadio a Campi Bisenzio sarà fondamentale che si metta attorno a un tavolo con le istituzioni per il discorso aeroporto. Ma non bisognerà perdere l'occasione di investimento del presidente viola. Fiorentina sui social? Credo che via web possa nascere una nuova concezione di tv, un canale viola dedicato ai tifosi".