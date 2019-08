BRESCIA, Dopo Balotelli c'è la tentazione Marchisio

EX VIOLA FREITAS, NUOVO DIRIGENTE DEL VITORIA GUIMARAES Una nuova avventura per l'ex direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas. Come riportato da A Bola e come mostra anche la foto, Freitas è diventato il nuovo CEO del Vitoria Guimaraes, squadra che milita nella prima divisione portoghese. Il... Una nuova avventura per l'ex direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas. Come riportato da A Bola e come mostra anche la foto, Freitas è diventato il nuovo CEO del Vitoria Guimaraes, squadra che milita nella prima divisione portoghese. Il... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 16 Agosto 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi