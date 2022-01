BOROZAN, Vlahovic fa quello che vogliono gli agenti

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, CEROFOLINI IN USCITA: C'È LA PISTOIESE Michele Cerofolini è pronto a lasciare la Fiorentina durante questa sessione di mercato invernale. Con il ritorno in campo di Dragowski, infatti, il portiere viola ha perso il ruolo di terzo portiere e adesso potrebbe andare a cercare maggiore minutaggio altrove dopo... Michele Cerofolini è pronto a lasciare la Fiorentina durante questa sessione di mercato invernale. Con il ritorno in campo di Dragowski, infatti, il portiere viola ha perso il ruolo di terzo portiere e adesso potrebbe andare a cercare maggiore minutaggio altrove dopo... NOTIZIE DI FV TOR-FIO 4-0, ESORDIO PER IKONÉ, VA FUORI GONZALEZ Altro cambio in casa Fiorentina al 33’ della ripresa: Vincenzo Italiano manda in campo per la prima volta Jonathan Ikone, che fa così il suo esordio in maglia viola, al posto di Gonzalez, uno dei pochi questa sera ad averci provato pur in una giornata... Altro cambio in casa Fiorentina al 33’ della ripresa: Vincenzo Italiano manda in campo per la prima volta Jonathan Ikone, che fa così il suo esordio in maglia viola, al posto di Gonzalez, uno dei pochi questa sera ad averci provato pur in una giornata... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 10 gennaio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi