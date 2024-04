BONAVENTURA, A un passo dal rinnovo automatico, ma...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nella brutta Fiorentina vista giovedì sera contro il Viktoria Plzen uno degli uomini ad essere più mancato ai viola è stato Giacomo Bonaventura. Un assenza per cause di forza maggiore, dato che a poche ore dal match il centrocampista si è sentito riacutizzare un problema causato da una botta presa in campionato contro la Juventus (CLICCA QUI).

Non dovrebbe comunque essere in dubbio la sua presenza contro il Genoa. A Plzen Italiano ha optato per una cauta gestione mirata a tutelare un calciatore che ad agosto farà 35 anni. Con tanti impegni importanti all’orizzonte Jack sarà spesso chiamato agli straordinari e questo gli farà strappare anche il rinnovo di contratto. L’ex Milan è infatti a sole due partite da raggiungere il 70% delle partite totali, qualora la Fiorentina dovesse arrivare in finale di entrambe le coppe e, quindi, giocarne 59. Un traguardo che farebbe scattare il rinnovo in modo automatico ma che non garantirebbe comunque la presenza di Jack un altro anno a Firenze. Sarà infatti lui, assieme alla società, a decidere se prolungare o meno il proprio rapporto. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.