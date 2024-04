BONAVENTURA, Neanche in panchina stasera: il motivo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura non prenderà parte al match di questa sera contro il Viktoria Plzen. Secondo quanto appreso dalla redazione di FirenzeViola.it, infatti, il giocatore si sta allenando a parte con un preparatore per recuperare da una botta rimediata durante la scorsa partita contro la Juventus e quindi non sarà a disposizione del tecnico Vincenzo Italiano.