BOCCI, T. Silva tra i migliori d’Europa. Ma il Chelsea...

Il giornalista del Corriere della Sera, Alessandro Bocci, ha parlato così del possibile approdo di Thiago Silva in viola: “Lo reputo uno dei migliori cinque difensori d’Europa ancora oggi. Il cammino che sta facendo con il Psg non aiuta di certo la Fiorentina, perché o riflettori sono puntati ancora su di lui. Poi quando ti imbatti in delle concorrenti come il Chelsea non è facile competere. Chiesa? L’assenza da testimonial della nuova maglia può essere un segnale de suo possibile addio. Spero che la Fiorentina non perda sia lui che Milenkovic”.