BOCCI, Stadio? La vera possibilità è a Campi Bisenzio

Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci si è così espresso in merito alla manifestazione dei tifosi fiorentini andata in scena ieri: "Firenze non ha mai perso questa sua prerogativa, ma sono preoccupato perché ancora una volta sento dalla politica tanti discorsi ma pochi fatti. Concordo con Nardella che la ristrutturazione del Franchi sarebbe la soluzione più logica, ma ripeto che per ora sento solo parole. Adesso capiremo se le istituzioni fiorentine smetteranno di litigare e inizieranno a fare le cose serie. Campi? Se c'è, è questa la possibilità, perché il Franchi non è un monumento intoccabile ma rimango scettico sulla possibilità di vincita di questa battaglia. Se non verrà presa una decisione in nessuna direzione sarà la sconfitta della politica".