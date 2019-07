BIRAGHI, Pradè ne ha parlato con Ausilio. Il costo...

Il laterale mancino della Fiorentina Cristiano Biraghi è tornato in auge negli ultimi giorni in casa Inter. Ne hanno parlato Piero Ausilio e Daniele Pradè al Park Hyatt mercoledì pomeriggio, a margine del summit tenutosi per Borja Valero. Utile per le liste (Biraghi è infatti un prodotto del Settore Giovanile nerazzurro) e perfetto come quinto a sinistra. Controindicazione: la Viola vuole almeno 18-20 milioni per cederlo.