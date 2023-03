BIRAGHI, È palese sia io il parafulmine della Fiorentina

FirenzeViola.it

"È palese che il parafulmine della Fiorentina sia io. Mi va bene, se sono ancora qua è perché ho accettato questo status. Nel momento che non vorrò più subire critiche, ma difficilmente accadrà, lascerò da una parte la borsa e andrò a casa", dice Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ai taccuini del Corriere dello Sport. "Adesso il mio unico obiettivo è vincere un trofeo a Firenze e poi penserò a chiudere la carriera qui", precisa il laterale sinistro viola, in un estratto dell'intervista che uscirà domani in forma integrale sul quotidiano.