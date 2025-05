Dalla Turchia, Fiorentina sul portiere croato Livakovic se parte De Gea

La Fiorentina, in caso di addio di David De Gea, è tornata su un vecchio obiettivo, Dominik Livakovic, da cui il Fenerbahçe ha intenzione di separarsi a fine stagione e sostituirlo con un portiere di alto livello. Lo scrive il media turco Fanatik.

L'esperto portiere croato che vuole giocare con continuità per andare al prossimo Mondiale - si legge - è entrato nel mirino della Fiorentina. Se David De Gea dovesse infatti partire potrebbero arrivare delle offerte per Livakovic proprio dai Viola. Livakovic, 30 anni, ha subito 37 gol in 31 partite con la maglia del Fenerbahçe in questa stagione, mentre ha mantenuto la porta inviolata in 9 occasioni.