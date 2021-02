BILD, Boateng indagato per lesioni su ex fidanzata

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, BONAVENTURA OGGI È RIMASTO A RIPOSO Ancora non è chiara l'entità del problema fisico sofferto da Giacomo Bonaventura a fine primo tempo della partita contro lo Spezia. Come raccolto da FirenzeViola.it, il giocatore è stato tenuto a riposo stamani nella seduta di scarico andata in scena... Ancora non è chiara l'entità del problema fisico sofferto da Giacomo Bonaventura a fine primo tempo della partita contro lo Spezia. Come raccolto da FirenzeViola.it, il giocatore è stato tenuto a riposo stamani nella seduta di scarico andata in scena... NOTIZIE DI FV NONOSTANTE TUTTO, IL BIANCONERO CI STA PORTANDO FORTUNA Mi auguro che non si offendano i friulani, ma giocare a Udine non evoca certo piacevoli ricordi al popolo viola, non fosse altro che questa gara contro l’Udinese resterà nella storia legata per sempre alla morte del nostro amato Astori. Fra le altre cose siamo... Mi auguro che non si offendano i friulani, ma giocare a Udine non evoca certo piacevoli ricordi al popolo viola, non fosse altro che questa gara contro l’Udinese resterà nella storia legata per sempre alla morte del nostro amato Astori. Fra le altre cose siamo... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 25 febbraio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi