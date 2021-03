BIANCO, Ti vorremo sempre bene Guero. Il contratto..

Alessandro Bianco, giocatore della Primavera viola, ha parlato al sito ufficiale della Fiorentina, di se stesso ma anche della morte dell'ex compagno Guerini: "Mi trovo bene perché firenze è bellissima e prima del Covid ho avuto modo di visitare i luoghi più belli come Piazzale Michelangelo e spero di farlo ancora quando sarà finita l'emergenza. Qui mi sento amato e protetto, è un bell'ambiente dove si respira calcio. Il mio morale non è alto perché è venuto a mancare un ex compagno, Guerini, che è stato anche qui e volevo dirgli che gli mando un grande abbraccio e vorremo sempre bene. Il mio primo contratto? Si sono orgoglioso e spero sia il primo di tanti contratti professionisti e con la Fiorentina perché vorrà dire che ho fatto bene. Al Franchi con prima squadra? Non voglio mettermi fretta anche se spero di fare l'esordio già quest'anno. Vicinanza società? E' una delle poche ad avere la dirigenza sempre presente alle partite della Primavera e il presidente ti parla e ti aiuta. Commisso ci dice di vincere, cerchiamo di farlo sempre. Il mio sogno? Quello comune a tutti, di vincere la Champions League. Un saluto a tutti i tifosi, forza viola e speriamo di vederci presto"