BERGOMI, Kokorin può diventare importante. Inter...

Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, oggi opinionista e commentatore per Sky Sport, è intervenuto per parlare anche di Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "L'operazione Kokorin mi piace, è forte, ma bisogna capirne il carattere. Adesso la squadra ha una fisionomia, Prandelli ha dato delle linee guida, ha capito qual'era l'obiettivo. Mi fido di Capello su Kokorin, ma è fermo da molto. Può essere un'operazione che se ti va bene diventa un calciatore importante. Malcuit tutta la fascia la sa fare bene. Inter? Sappiamo le difficoltà economiche, non poteva fare niente. Eriksen nel nuovo ruolo ha cominciato a scalare nelle gerarchie qualche posizione. Poi è una soluzione in più sui calci piazzati che può rivelarsi fondamentale. Viola? Nella Fiorentina mancava un po' la conoscenza dell'obiettivo, poi quando cominci a respirare se hai dei valori li metti in campo e trovi qualità come nel gol contro il Torino. Può alternare questo tipo di gioco alla palla lunga, ha gente che può andare in profondità. Se ti porti situazioni dietro da anni ci vuole del tempo, ma Prandelli troverà la chiave giusta. Match di venerdì al Franchi? A Firenze per i nerazzurri è sempre una trasferta complicata. Stasera ci sarà la gara con la Juventus, non è mai una partita banale, non puoi fare turnover. Da tutte e due le parti c'è necessità di fare punti. Rosso Milenkovic? Un errore, quello che abbiamo visto non è bello. Andava gestita in maniera diversa e non meritava di essere cacciato. Quando prendi rosso diretto ci sta di prendere due giornate, ma il rosso non ci stava".