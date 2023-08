BERARDI, Non convocato per Cosenza-Sassuolo: il motivo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenico Berardi non è stato convocati per la sfida di Coppa Italia che si sta giocando in questi minuti tra Cosenza e Sassuolo. Secondo quanto riporta sassuolonews.net, il calciomercato non c'entra con questa decisione. In questa settimana, precisamente mercoledì 9 agosto, Domenico, insieme a sua moglie Francesca Fantuzzi, ha annunciato la nascita del secondogenito Riccardo.

Il giocatore dunque, che era stato lasciato a riposo per poter stare vicino alla moglie in dolce attesa anche una settimana fa in un'altra amichevole, non ha lavorato con continuità nei giorni che hanno preceduto la gara, non era al massimo della condizione, e così si è deciso di lasciarlo tranquillo per questa partita.