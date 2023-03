BARTALINI, La giocatrice viola convocata nell'Italia U19

FirenzeViola.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

È stata diramata da Selena Mazzantini la lista delle venti calciatrici che prenderanno parte, sotto la sua guida tecnica, al Round 2 di qualificazione ai prossimi Europei femminili Under 19. Un girone a quattro squadre – che oltre alle Azzurrine comprende anche Grecia, Austria e Bosnia ed Erzegovina – che si terrà tra mercoledì 5 e martedì 11 aprile in terra piemontese, negli stadi intitolati a 'Silvio Piola' di Novara e Vercelli, e che darà un posto per la fase finale della competizione continentale. La vittoria del raggruppamento, infatti, darà automaticamente il pass per il Belgio, dove dal 18 al 30 luglio prossimo si terrà la fase finale dell’Europeo a otto squadre.



Portieri: Viola Bartalini (Fiorentina), Giulia Zaghini (Parma)

Difensori: Giorgia Arrigoni (Parma), Sofia Bertucci (Juventus), Nadine Sorelli (Milan), Giulia Trevisan (Cittadella Women), Paola Zanini (Milan), Sara Zappettini (Inter)

Centrocampiste: Chiara Bianchi (H&D Chievo Women), Erin Maria Patrizia Cesarini (Milan), Giulia Dragoni* (Barcellona), Anastasia Ferrara (Sassuolo), Jasmine Mounecif (Juventus), Monica Renzotti (Milan), Eva Schatzer* (Juventus)

Attaccanti: Giorgia Berveglieri (Juventus), Victoria Marie Della Peruta (University North Carolina), Ginevra Moretti (Juventus), Maria Grazia Petrara (Roma), Elisa Pfattner (Juventus)

*Convocate in Nazionale maggiore, raggiungeranno il raduno nel pomeriggio di martedì 4 aprile