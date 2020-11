BARONE, Su Prandelli: "Ha scelto lui la Viola"

Nel corso dell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato anche della scelta di Cesare Prandelli per la panchina viola: "Ho conosciuto Cesare all’evento nel Salone dei Cinquecento in ricordo del vostro collega Alessandro Rialti. E ho riportato subito un’ottima impressione. La verità è che è stato Prandelli a volere la Fiorentina. Nel nostro primo colloquio non ha chiesto tre anni di contratto e non mi ha detto che ci porterà subito in Europa. Abbiamo parlato di calcio, di rapporti, di allegria, di gruppo. Lui crede nella nostra società che premia la meritocrazia e nel valore dell’attuale squadra. Vi confesso, con Prandelli avrei parlato ore e ore di pallone. Dopo questo confronto insieme a Daniele Pradè abbiamo detto ho detto a Rocco che era la persona giusta. Valorizzerà i nostri attaccanti".