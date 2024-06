BARAK, Spero di dare gioia che si merita al mio paese

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

In una storia sul suo account Instagram, Antonin Barak ha condiviso il suo pensiero dopo la partita conclusa in pareggio contro la Georgia. Per la nazionale del centrocampista viola, tutte le speranze sono ora riposte nel prossimo match decisivo contro la Turchia, allenata dall’ex tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella. Nonostante il pareggio, l'eroe di Basilea sembra essere fiducioso per la propria Repubblica Ceca. Ecco le sue parole:

“Non amo molto esprimermi dopo le partite, quando ognuno di noi voleva qualcosa di diverso da come è andata, ma a tutte queste persone che hanno valorizzato il percorso voglio ringraziare di cuore. Spero che ti daremo la gioia che meriti”!