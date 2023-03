BALLARDINI, Ciofani un esempio. Ci alleniamo bene

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il pareggio contro il Monza, il tecnico della Cremonese Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di DAZN: "Nel primo tempo meglio il Monza perché noi non eravamo così bravi nelle chiusure, non eravamo così bravi nel gioco. Lenti e prevedibili. Nel secondo tempo siamo stati più aggressivi con la palla. Nel primo tempo meglio loro, la Cremonese penso che abbia fatto un buon secondo tempo".

Nell'intervallo ha detto qualcosa?

"Nel secondo tempo avevamo un atteggiamento diverso, un atteggiamento e una personalità diverse".

Ciofani segna più gol in Europa da subentrante.

"E' un esempio ogni giorno. In ogni allenamento si ferma come se fosse un ragazzino di 16-18 anni. E' il frutto della persona che è e dell'amore per il lavoro che fa".

Il cambio di Galdames allargato?

"Quello che ho detto prima. Facevamo fatica a prenderli. Eravamo lontani e arrivavamo fuori tempo e quando avevamo la palla non si avevano soluzioni".

Come si allenerà ora la squadra nella sosta?

"E' una squadra che si allena bene, una squadra seria. E' importante l'atteggiamento del secondo tempo e quando hai la palla devi essere chiaro nel gioco senza dare riferimenti agli avversari. Il primo tempo è l'esatto contrario".