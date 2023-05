AZ-WEST HAM, Incidenti allo stadio, coinvolti i giocatori

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

© foto di Giulia Prosperi

(ANSA) - L'AIA, 19 MAG - Per difendere amici e familiari dall'aggressione dei tifosi dell'AZ Alkmaar sono intervenuti gli stessi giocatori del West Ham, negli incidenti scoppiati all'interno dello stadio dopo la sconfitta casalinga del club olandese, che ha portato gli inglesi in finale di Conference League. Diversi giocatori di entrambe le squadre sono stati coinvolti nella rissa, incluso il capitano del West Ham, Declan Rice. Al fischio finale alcuni tifosi dell'AZ hanno preso d'assalto la tribuna principale dello stadio AFAS di Alkmaar, aggredendo i sostenitori del West Ham che festeggiavano la vittoria. Le immagini pubblicate su Twitter mostrano un gruppo di tifosi, presumibilmente dell'AZ, che sfonda una barriera prima di cercare il confronto con i tifosi del club inglese. Altri filmati mostrano i giocatori del West Ham che scavalcano le barriere per intervenire nel corpo a corpo. In un'altra sequenza, diversi agenti di polizia in tenuta antisommossa respingono i tifosi dell'AZ prima di ristabilire l'ordine nello stadio. L'allenatore del West Ham United David Moyes ha detto dopo la partita che i suoi giocatori sono stati coinvolti perché volevano proteggere i loro amici e familiari. "Anche i miei genitori ei miei amici erano sugli spalti. Ho visto solo dopo quello che è successo", ha detto Moyes all'agenzia di stampa olandese Anp. (ANSA).