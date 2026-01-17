Aurelio De Laurentiis: "Commisso persona di spessore umano e imprenditoriale"
FirenzeViola.it
"Con Rocco Commisso se ne va una persona di grande spessore umano e imprenditoriale. La mia sincera vicinanza alla moglie Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa, alle sorelle Italia e Raffaelina, e a tutta la sua famiglia. Un'enorme perdita anche per la Fiorentina e per il calcio italiano" questo il ricordo del collega, presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.
Pubblicità
News
FirenzeViolaUna vita nel calcio: Commisso dal centrocampo della Columbia alla guida della Fiorentinadi Andrea Giannattasio
Le più lette
Copertina
Alberto PolverosiItaliano lascia ancora gli spazi e Kean può far male al Bologna. Attenzione però al rapido recupero-palla dei rossoblù. La Fiorentina non può permettersi una sconfitta
Luca CalamaiLe cose che chiedo a Paratici per oggi e per il futuro. Maldini e Rugani sarebbero un usato sicuro. Coppa Italia e Conference opzioni da vivere senza troppe pressioni
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com