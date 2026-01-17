Aurelio De Laurentiis: "Commisso persona di spessore umano e imprenditoriale"

"Con Rocco Commisso se ne va una persona di grande spessore umano e imprenditoriale. La mia sincera vicinanza alla moglie Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa, alle sorelle Italia e Raffaelina, e a tutta la sua famiglia. Un'enorme perdita anche per la Fiorentina e per il calcio italiano" questo il ricordo del collega, presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.