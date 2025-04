Atalanta, lesione all'adduttore per De Ketelaere: salta Bologna e Milan

Non bastassero le tre sconfitte patite consecutivamente, per l'Atalanta piove sul bagnato a causa degli infortuni in vista di due importanti scontri diretti per la classifica che ha visto ridurre drasticamente il gap dalle inseguitrici. Charles De Ketelaere infatti ha riportato una lesione di primo grado del muscolo fasciale dell'adduttore lungo della coscia sinistra. Il belga dovrà restare fermo almeno una decina di giorni, saltando così di sicuro la sfida contro il Bologna al Dall'Ara in programma questa domenica alle ore 12.30. Resta in forse anche per la sfida successiva contro il Milan.