In Fiorentina-Empoli gol-record di Adli: tutti i numeri della 34esima giornata

vedi letture

Con la 34esima giornata di serie A in archivio la Lega, sul proprio sito, pubblica statistiche e record di squadre e singoli giocatori. Uno in particolare riguarda il centrocampista della Fiorentina Yacine Adli, a segno contro l'Empoli: quarto gol in questa Serie A e record per il classe 2000 viola in una singola stagione dei maggiori cinque campionati europei. Di seguito tutti gli altri numeri del turno appena concluso.

Questa è solo la seconda volta in cui il Como ha ottenuto quattro vittorie di fila in Serie A, dopo esserci riuscito nel 1952.

Il Como ha segnato nelle ultime 11 partite di Serie A, miglior striscia dal 1950 per la squadra lombarda nella competizione.

Prima di Christian Pulisic e Tijjani Reijnders (entrambi 10 gol in questo torneo) l’ultima volta in cui due centrocampisti del Milan erano andati in doppia cifra di marcature in un singolo campionato di Serie A risaliva al 1972/73: Alberto Bigon (10) e Gianni Rivera (17) in quel caso.

Sono 16 i gol firmati da Christian Pulisic nel 2024/25 in tutte le competizioni: record per lo statunitense in una singola stagione nei cinque maggiori campionati europei, considerando sempre tutte le competizioni (superatti i 15 centri del 2023/24).

La Roma torna a vincere un match di Serie A Enilive contro l’Inter per la prima volta dall’1 ottobre 2022 (2-1 in quel caso, sempre al Meazza).

L'Inter ha perso tre partite di fila senza segnare alcun gol tra tutte le competizioni per la prima volta dalle cinque di fila di febbraio 2012 (tra Serie A e Champions League, con Claudio Ranieri in panchina in quel caso).

Jacopo Fazzini ha segnato in due partite consecutive per la prima volta in Serie A Enilive; inoltre quella in corso è la stagione più prolifica in termini realizzativi per il classe 2003 nel massimo campionato (due reti).

Igor Tudor è il primo allenatore della Juventus a vincere tutte le sue prime tre partite casalinghe alla guida del club da Maurizio Sarri nel 2019/2020.

Nel 2025 nessuna squadra ha ottenuto più successi casalinghi in Serie A Enilive rispetto alla Juventus (sette, come il Bologna) – estendendo il dato ai cinque principali campionati europei, solamente il Barcellona ne conta di più in questo anno solare (otto).

Il Napoli è la formazione che ha subito meno gol nei maggiori cinque campionati europei in corso (25).

Solo nel 2022/23 (83) e nel 2017/18 (84), il Napoli ha raccolto più dei 74 punti attuali nelle prime 34 giornate di un campionato di Serie A.

Con 24 gol in questa Serie A Enilive Mateo Retegui ha eguagliato Filippo Inzaghi (24 reti nel 1996/97) come miglior marcatore dell’Atalanta in una singola stagione nella storia del torneo.

Il Lecce ha segnato il primo gol dell'incontro in casa dell'Atalanta in un match di Serie A Enilive (rete di Jesper Karlsson) solo per la terza volta nella propria storia, dopo il 14 gennaio 1990 (Juan Alberto Barbas) e il 18 febbraio 2023 (Assan Ceesay).

100ª presenza in tutte le competizioni con la maglia del Bologna per Michel Aebischer.

150ª presenza nei maggiori cinque campionati europei per Kingsley Ehizibue (tra Udinese e Colonia).

Leonardo Pavoletti è tornato titolare in Serie A per la prima volta dal 30 dicembre 2023 (vs l’Empoli), e ha trovato il gol partendo dall’inizio 499 giorni dopo l’ultima volta (16 dicembre 2023 contro il Napoli).

L’Hellas Verona è la squadra che in più occasioni non ha trovato la rete nel 2025 in Serie A Enilive: 10.

Lazio e Parma hanno pareggiato una loro sfida in Serie A per la prima volta dal 10 novembre 2013 in casa dei gialloblù; il pari in casa dei biancocelesti mancava invece dal 20 maggio 2007 (0-0).

Jacob Ondrejka è il primo giocatore svedese a segnare una doppietta in Serie A con la maglia del Parma, in generale è il primo calciatore svedese a realizzarne una nel torneo da Zlatan Ibrahimović il 20 novembre 2021 col Milan (v Fiorentina); Ondrejka (classe 2002) è anche il più giovane calciatore del Parma a realizzare una marcatura multipla nel massimo campionato in corso.