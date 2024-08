ATALANTA, Chiuso Bellanova. Domani le visite mediche

FirenzeViola.it

Sono ore intense in casa Atalanta: secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il club nerazzurro ha concluso, dopo una trattativa lampo, l’operazione Raoul Bellanova. L’esterno della nazionale italiana arriverà a Zingonia, a titolo definitivo, per una cifra complessiva, bonus inclusi, di circa 25 milioni di euro. Le visite mediche, per l'ormai ex Torino, sono già fissate per domani, e precederanno la firma del contratto che avrà una base fissa di 1,8 milioni di euro netti.