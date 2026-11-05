L'Atalanta cerca il riscatto in Conference con il Kairat Almaty: le formazioni
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Dopo il ko contro il Parma in campionato, l'Atalanta cerca il riscatto in Conference League. I nerazzurri questa sera alle 18:45 ospiteranno il Kairat Almaty per la terza giornata della League Phase. I ragazzi di Sarri arrivano dal ritiro del club dopo la sconfitta in Serie A. Ecco, di seguito, le scelte ufficiali
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Idele, Scalvini, Obric, Bernasconi; Elmas, Pasalic; Sulemana, Samardzic, Rowe; Scamacca. All: Sarri.
KAIRAT ALMATY (5-3-2): Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Martynovich, Kassabulatt, Mata; Tuyakbayev, Mendoca, Oksanen; Marc Gual, Edmilson. All: Arutyunyan
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