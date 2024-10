ARGENTINA, 1-1 col Venezuela. Scaloni: "Non si poteva giocare"

FirenzeViola.it

L'Argentina viene fermata nella notte dal Venezuela, che strappa un 1-1 contro i campioni del mondo su un terreno di gioco in condizioni tutt'altro che perfette. Passata in vantaggio con Otamendi e poi ripresa da un gol di Rondon, la Seleccion resta comunque al comando delle qualificazioni sudamericane al prossimo Mondiale, ma in conferenza stampa il ct Scaloni ha commentato così la gara: "È evidente che le condizioni non erano adatte allo spettacolo, non si poteva svolgere. E quando la partita non si può fare, non si può giocare. Oggi non c'erano le condizioni.

Abbiamo avuto diverse occasioni chiare, loro hanno provato tanto da fuori area e hanno giocato lungo, come doveva essere la partita. Dobbiamo considerare le condizioni, al di là della partita di oggi, delle qualificazioni sudamericane. Ci adattiamo a tutte le loro difficoltà. Questa squadra compete sempre. Mi piacerebbe che il Venezuela si qualificasse, nutro molto affetto sia per lo staff tecnico che per la sua gente. Se lo meritano. A livello agonistico stiamo facendo bene, inserendo tanti ragazzi giovani. Che possano contribuire stando qui con noi è una gioia".