ARBITRI, Tutte le designazioni. Si rivede pure Pasqua

L'AIA, sul proprio sito ufficiale, ha reso noti gli arbitri per la ventiquattresima giornata di Serie A. Come detto, per Sampdoria-Fiorentina ci sarà Massimiliano Irrati ma le novità non si fermano qui. Nella lista torna il nome di Fabrizio Pasqua, protagonista in negativo due turni fa in Juventus-Fiorentina: l'arbitro è stato scelto come quarto uomo in Inter-Lazio. Fermato invece questa volta Giua, reo di aver ammonito per simulazione Milik in Napoli-Lecce dopo un evidente fallo in area. Questo il dettaglio delle designazioni:

Atalanta-Roma: Orsato

Manganelli-Preti

IV: Manganiello

VAR: Maresca

AVAR: Fiorito

Bologna-Genoa: Massa

De Meo-Gori

IV: Ros

VAR: Nasca

AVAR: Cecconi

Cagliari-Napoli: Doveri

Del Giovane-Valeriani

IV: Ghersini

VAR: Calvarese

AVAR: Tegoni

Juventus-Brescia: Chiffi

Mondin-Bottegoni

IV: Pezzuto

VAR: Giacomelli

AVAR: Ranghetti

Lazio-Inter: Rocchi

Alassio-Costanzo

IV: Pasqua

VAR: Mazzoleni

AVAR: Vivenzi

Lecce-SPAL: Guida

Meli-Carbone

IV: Di Martino

VAR: Valeri

AVAR: Bindoni

Milan-Torino: Fabbri

Schenone-Baccini

IV: Sacchi

VAR: La Penna

AVAR: Peretti

Sampdoria-Fiorentina: Irrati

DI Vuolo-Santoro

IV: Serra

VAR: Aureliano

AVAR: Liberti

Sassuolo-Parma: Mariani

Lo Cicero-Affatato

IV: Marini

VAR: Pairetto

AVAR: Galetto

Udinese-Hellas Verona: Abbattista

Giallatini-Paganessi

IV: Sozza

VAR: Di Paolo

AVAR: Tolfo