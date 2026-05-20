Antognoni: "Polemiche sulla Nazionale? Sarà un'Italia giovane e forte, con talenti già protagonisti"

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Dopo le parole del ct ad interim Silvio Baldini che ha detto di convocare, per le prossime due amichevoli, solo i giocatori dell'Under 21 (di cui è ct), in Grecia, con la cui Nazionale ci sarà una delle due amichevoli, è nata una polemica sull'assenza di giocatori importanti come Berella per citare uno su tutti. Oggi ai canali ufficiali della Figc ha fatto da "pompiere" il capodelegazione (anche lui ad interim in attesa delle elezioni federali) Giancarlo Antognoni: "La miglior Nazionale possibile in questo momento per motivazioni e prospettiva. Ho letto di qualche polemica in Grecia in relazione al fatto che mancheranno alcuni giocatori di esperienza. Sinceramente non capisco, non si tratta di una mancanza di rispetto nei confronti delle nostre avversarie. In campo non scenderà la Nazionale Under 21, ma un’Italia giovane e forte. Giocheranno tanti calciatori di talento, alcuni che fanno già parte stabilmente della rosa della Nazionale maggiore e altri ragazzi che Silvio Baldini conosce molto bene avendoli allenati con ottimi risultati in questi nove mesi in Under 21. Sono convinto che molti di loro rappresenteranno lo zoccolo duro della Nazionale dell’immediato futuro".

Faranno parte della Nazionale che in teoria giocherà il Mondiale del 2030?

"Esatto. Ma sono convinto che molti di questi ragazzi saranno convocati già a settembre, quando l’Italia inizierà il suo cammino nella prossima edizione della Nations League. Parliamo di calciatori già protagonisti in Serie A, Premier League, Bundesliga e nelle coppe europee, con un curriculum importante e già diversi gol all’attivo".