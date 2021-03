ANGELONI, Responsabile del settore giovanile "patentato"

Valentino Angeloni è ufficialmente un responsabile del settore giovanile -della Fiorentina- specializzato. Nei giorni scorsi infatti si sono tenuti gli esami per l’abilitazione a ‘responsabile di settore giovanile’, con il calcio italiano allineato alla Uefa sulla specializzazione del ruolo. Il corso di 192 ore è stato fortemente voluto dal presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini che ha puntato a professionalizzare una figura fondamentale per lo sviluppo del calcio italiano: il ‘responsabile di settore giovanile’, un punto di riferimento imprescindibile per ogni società e per tutti i ragazzi e le ragazze durante il loro percorso calcistico. Il corso è stato coordinato da Filippo Galli, attuale membro della Figc e del Settore Tecnico per lo sviluppo del calcio giovanile.

Tra gli studenti che hanno superato gli esami ci sono figure di primo piano del mondo calcistico giovanile italiano: dal mister dell’U20 azzurra ed ex viola Alberto Bollini a Marta, capo osservatori delle giovanili dell'Atalanta, dal responsabile dell’area portieri azzurra Pavarini fino appunto al viola Valentino Angeloni.