Anche Robin Gosens ricorda Commisso: "Vittoria per il nostro presidente"
Dopo Ndour e De Gea, anche Robin Gosens ricorda il Presidente Commisso sul proprio profilo Instagram. Il laterale tedesco ha voluto dedicare la vittoria a Commisso, rimarcando l'importanza della vittoria ottenuta oggi su un campo insidioso come quello del Dall'Ara. Ecco le parole del terzino viola: "Vittoria pesante.
Vittoria per il nostro presidente. Forza Viola".
