Anche Cairo critico su Milan-Como a Perth: "Per me non è da fare"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - No a Milan-Como a Perth, sì allo stage della Nazionale a febbraio in vista dello spareggio per il Mondiale. Urbano Cairo si esprime sui due temi sul tavolo della Lega di A. L'ipotesi di una finestra di un paio di giorni per Gattuso, ha specificato il presidente del Torino, a Radio Anch'io Sport, "non è ancora stato posto all'ordine del giorno. Quando ci sarà, la mia risposta sarà certamente sì. Per noi è assolutamente fondamentale andare al Mondiale, ne abbiamo persi già due. Questo non va mancato. Dobbiamo fare tutto quello che serve per far sì che la Nazionale vada al Mondiale".

Di diverso parere su Milan-Como in Australia. "Non è una cosa che apprezzo molto - la sua considerazione -. L'unica ragione per cui può essere giustificabile è il fatto che si porti in giro per il mondo il nostro calcio. Ma certamente non lo porti con un evento come Milan-Como a Perth. Da parte mia non la vedo come una cosa positiva, secondo me non è da fare. A maggior ragione se poi può sacrificare lo stage per la nazionale". (ANSA).