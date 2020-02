AMRABAT, La Viola ha ottimi piani per il futuro. Io...

Sofyan Amrabat, prossimo giocatore della Fiorentina oggi all'Hellas Verona, ha rilasciato un'intervista al portale olandese Algemeen Dagblad nella quale ha parlato anche del suo passaggio alla Fiorentina: "I 20 milioni spesi per me? È una cifra che va cisualizzata a lungo termine. E per quanto riguarda l'importo, io non mi occupo del lato commerciale. Con tutto il mio amore ora gioco mezza stagione per l'Hellas Verona. Questo club, questo allenatore, ci si sente bene. Anche se ho letto anche qua e là che mi sento particolarmente bene perché sono in Serie A. Lo vedo diversamente: posso giocare a calcio ovunque".

Come mai al Feyenoord in panchina e in Serie A così bene?

"Capisco che i fan di Feyenoord e forse del Club Bruges a volte la possano pensare così. Ma semplicemente al Feyenoord non è andata come speravamo. All'Hellas ho ritrovato il filo della mia carriera ma anche al Feyenoord è stato un bel periodo".

La Fiorentina messa peggio del Verona?

"La Fiorentina ha davvero dei buoni piani e vuole fare buoni progressi nei prossimi anni. Ho firmato per cinque stagioni, voglio aiutare la squadra a risalire. Ma ora conta l'Hellas e siamo felicissimi di aver sconfitto la grande Juve".