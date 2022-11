AMORUSO, Jovic svogliato, il mercato dipenderà da...

L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha analizzato il momento della squadra viola a partire da Jovic: “Quando i giocatori hanno i mezzi ma sembrano svogliati non possiamo considerarli sufficienti. Al contrario, Cabral si merita una grande sufficienza: si muove meglio per la squadra. Mercato? La Fiorentina si muoverò solo dopo una cessione di uno dei due. Jovic non può andare via, quindi dipende tutto da Cabral. Spero ci sia un nome già pronto, perché dopo Jovic non c'è nessun altro alla Fiorentina”.