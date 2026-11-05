Amatucci entrato nel mirino di Mancini per l'Italia e anche della Juventus
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La Juventus ha messo gli occhi su Lorenzo Amatucci. Come riporta TMW, le prestazioni ne La Liga del centrocampista cresciuto al Viola Park stanno attirando l'interesse di numerosi club europei, e tra questi ci sarebbe anche i bianconeri. L'estate scorsa la Fiorentina ha deciso di tagliare il cordone con Firenze e lo ha ceduto a titolo definitivo al Deportivo A Coruna per 2,5 milioni di euro più il 20% sul futuro guadagno.
In vista del calciomercato di gennaio ci avrebbe messo gli occhi sopra anche la Juventus, alla ricerca di nuovi interpreti (e idee) per il suo centrocampo. E non solo i bianconeri, anche il commissario tecnico Mancini avrebbe valutato con attenzione la possibilità di inserirlo in lista per la sosta dell'Italia.
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