Amatucci entrato nel mirino di Mancini per l'Italia e anche della Juventus

La Juventus ha messo gli occhi su Lorenzo Amatucci. Come riporta TMW, le prestazioni ne La Liga del centrocampista cresciuto al Viola Park stanno attirando l'interesse di numerosi club europei, e tra questi ci sarebbe anche i bianconeri. L'estate scorsa la Fiorentina ha deciso di tagliare il cordone con Firenze e lo ha ceduto a titolo definitivo al Deportivo A Coruna per 2,5 milioni di euro più il 20% sul futuro guadagno.

In vista del calciomercato di gennaio ci avrebbe messo gli occhi sopra anche la Juventus, alla ricerca di nuovi interpreti (e idee) per il suo centrocampo. E non solo i bianconeri, anche il commissario tecnico Mancini avrebbe valutato con attenzione la possibilità di inserirlo in lista per la sosta dell'Italia.