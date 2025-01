Alvaro Morata verso il Galatasaray, sarebbe clamoroso l'addio dello spagnolo

In questi ultimi giorni di calciomercato potrebbe verificarsi un clamoroso addio, ovvero quello di Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo potrebbe lasciare il Milan per trasferirsi in Turchia e più precisamente al Galatasaray. La trattativa tra l'ex Atletico Madrid e la formazione di Istanbul si sarebbe accesa in questi ultimi giorni di calciomercato.

Secondo quanto riportato sui propri canali social dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano la trattativa sarebbe in fase avanzata. La trattativa insomma sarebbe vicina alla sua fumata bianca. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Relevo le formule possibili potrebbero essere quelle di un prestito con opzione di acquisto al termine della stagione oppure la cessione a titolo definitivo.