Altro infortunio per il Napoli: Conte perde anche Mazzocchi, in dubbio per i viola

Nuovo infortunio in casa Napoli, sempre sulle corsie laterali. Antonio Conte sta per recuperare Spinazzola e Olivera ma perde Pasquale Mazzocchi per le prossime partite. In attesa di stabilire i tempi di recupero, ecco il report medico ufficiale del club partenopeo:

"Nel corso dell'allenamento di ieri Pasquale Mazzocchi ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Mazzocchi ha già iniziato l'iter riabilitativo", si legge nella nota ufficiale. L'esterno ex Salernitana, titolare nelle ultime settimane anche per le assenze di Spinazzola e Olivera, salterà quindi la sfida di domenica a Como e rimane in dubbio sia per lo scontro scudetto in programma il 2 marzo prossimo contro l'Inter sia per la partita del 9 marzo prossimo contro la Fiorentina.