Allegri tifa le italiane in Europa: "Bologna, Roma, Dea e Viola: spero vadano avanti"

Massimiliano Allegri fa il tifo per le italiane in Europa. Il tecnico del Milan ne ha parlato ieri in conferenza stampa, alla vigilia del match contro la Cremonese, rispondendo a una domanda su Inter e Juventus fuori dalle coppe come fattore che potrebbe influenzare l'andamento ai piani alti del campionato. La risposta dell'allenatore rossonero è stata la seguente: "Questo lo dirà solo la classifica. Innanzitutto è un dispiacere che le italiane siano uscite dalla Champions. Speriamo che Atalanta, Bologna, Roma e Fiorentina vadano più avanti possibile visto che ci danno la possibilità del quinto posto in Champions.

Finché le squadre italiane vanno avanti è un bene per il calcio italiano. Ora inizia un campionato da 12 partite con questa classifica. Abbiamo punti di vantaggio sulle inseguitrici... Il mantenimento non esiste quindi dobbiamo incrementarli".