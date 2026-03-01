Dall'Inghilterra, Maguire seguito anche dai viola. Ma vuole restare allo United

vedi letture

Continuano a rincorrersi le voci che vogliono anche la Fiorentina sulle tracce di Harry Maguire, difensore centrale tanto discusso al Manchester United e in scadenza di contratto con i Red Devils il prossimo giugno. A tornare sul giocatore inglese è TeamTalk, affermando che Napoli, Inter, Fiorentina e Milan avrebbero sondato il terreno, con i rossoneri che, secondo la stessa fonte, avrebbero già avviato contatti preliminari. Un quadro che rende la corsa tutt’altro che semplice, considerando la folta concorrenza internazionale.

In questo scenario, la pista oggi più calda porta però al West Ham, indicato come il club in pole position per assicurarsi Maguire a parametro zero. Resta sullo sfondo anche l’opzione continuità: dall’entourage del giocatore filtrano “segnali positivi” su un possibile rinnovo con lo United, seppur a condizioni economiche riviste al ribasso. La priorità del centrale, infatti, sarebbe rimanere a Manchester. Per le italiane, dunque, si tratta di monitorare l’evoluzione e valutare tempi e margini: l’idea c’è, ma la partita è ancora lunga e tutta da giocare.