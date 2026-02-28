Akpa Akpro: "Peccato, ma dobbiamo continuare a rimanere positivi e crederci"

Jean-Daniel Akpa Akpro con il suo gol aveva dato il momentaneo pareggio e speranze di muovere la classifica al Verona, prima della sconfitta sancita al 96' dalla rete di Lukaku: "Un grande peccato - è il suo commento in conferenza stampa - abbiamo avuto la possibilità di fare un gol e volevamo il secondo. Questa stagione è già successo, abbiamo pareggiate e poi abbiamo preso il secondo. Dobbiamo però continuare a rimanere positivi ed a crederci. Come si supera la sconfitta? Dobbiamo pensare sempre positivo, crederci fino alla fine, come detto, rimanere saldi nel gruppo, lavorare. Se giochiamo così sempre, possiamo vincere tante partite".

Sul futuro spiega: "Sto bene qui, ma non ci penso la stagione è difficile, non penso al futuro, penso solo a lavorare giorno per giorno. Sto bene qui, è un peccato che la stagione stia andando così, pensiamo a fare bene ed a lottare fino alla fine".