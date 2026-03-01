Chi al posto di Dodo a Udine? Per il Corriere Fiorentino c'è l'ipotesi Kouadio

In avvicinamento a Udinese-Fiorentina di domani sera, il Correre Fiorentino riparte dagli indisponibili che avrà Paolo Vanoli e dalla probabile formazione che intende schierare l'allenatore. Per il quotidiano locale, Daniele Rugani sarà convocato ma partirà ancora una volta dalla panchina, mentre Dodo non ci sarà proprio in quanto squalificato. Da qui l'esigenza di trovare un sostituto del brasiliano, su cui si interroga il giornale fiorentino. Scrivendo:

"In effetti la prova di Fortini contro lo Jagiellonia, sostituto naturale di Dodò, non è stata delle più incoraggianti, e stesso discorso vale per Comuzzo adattabile in quel ruolo ma parso tra i più in difficoltà contro i polacchi, tanto che in ballo c’è pure l’eventuale rilancio di Kouadio a completare una difesa dove rientrerà Ranieri a fianco di Pongracic. Altre soluzioni d’altronde non ce ne sono, a meno di arretrare Harrison riportando Parisi sulla destra e affidandosi a Gosens come terzino sinistro (ma con una maschera protettiva visto l’infortunio al volto). Un rebus da risolvere bene e in fretta, per interrompere un trend difensivo da paura che potrebbe rendere la salvezza ancora più difficile".