L'Inter vince 2-0 e vola a +13. Il Genoa resta a +3 dalla Fiorentina
L'Inter batte il Genoa 2-0 e allunga a +13 il vantaggio sul Milan (che però deve ancora giocare il lunch match con la Cremonese). Il Genoa resta invece invischiato nella corsa salvezza a soli tre punti dal terzultimo posto, con la Fiorentina e la Cremonese che vincendo potrebbero raggiungerla a quota 27.
La cronaca della gara Al 31' Dimarco sblocca la gara dopo un tiro parato a Thuram. Il raddoppio arriva nella ripresa (70') e porta invece la firma di Calhanoglu che dal dischetto trasforma il rigore concesso per fallo di mano di Amorim. Da segnalare lo striscione dei tifosi dell'Inter "Milan col coeur in man. Vicini alle vittime del tram" per mostrare appunto vicinanza alle vittime dell'incidente del tram avvenuto ieri a Milano che ha provocato due morti e oltre 50 feriti.
