Un mese senza Solomon. Guaio per Vanoli, Tuttosport: "Cinque gare out"

vedi letture

Diverse aperture dedicate alla Fiorentina, sui quotidiani sportivi di oggi, sono rivolte a Manor Solomon. L'esterno ex Tottenham si è infortunato nella sfida di giovedì sera in Conference contro lo Jagiellonia, ieri la società viola ha emesso un report medico dopo che il calciatore ha effettuato esami approfonditi e quest'ultimi hanno evidenziato una lesione tra 1° e 2° grado del muscolo retto femorale della coscia destra. "Ahi Solomon, si ferma un mese", è il titolo di Tuttosport sull'israeliano, col quotidiano torinese che stamani prova a stilare i tempi di recupero.

Per i colleghi piemontesi, la Fiorentina dovrà fare a meno del giocatore per diverse settimane. Un guaio per Vanoli: Solomon, che si stava rivelando molto utile, dovrà saltare Udinese, Parma, Cremonese, Inter e gli ottavi di Conference contro il Rakow. Intanto, ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo. Domani a Udine contro l'Udinese - aggiunge il giornale torinese - toccherà quindi ad Albert Gudmundsson, che prenderà il posto dell'israeliano nello scacchiere iniziale, al rientro dal 1’ dopo l’infortunio alla caviglia.