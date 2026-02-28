De Rossi: "La classifica è brutta ma è ancora lunga, i ragazzi mi fanno ben sperare"

L'allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, ha così commentato la classifica complicata dopo la sconfitta a San Siro con l'Inter, a SkySport: "La classifica è brutta, ma è ancora lunga. Non prendo solamente gli ultimi minuti come aspetto positivo. Sapevo che avremmo dovuto fare una partita perfetta per portare a casa punti. Non siamo partiti per venire qui a perdere, ma va accettato il verdetto del campo. Cosa serve? La squadra che voglio costruire non può richiedere più tempo perché non c'è tempo.

Abbiamo valore per toglierci da questa zona. Credo che siamo comunque sulla strada giusta, basti pensare alle partite fatte con Lazio e Napoli. Oggi c'era una squadra che è al momento tanto più forte di noi e non dobbiamo farci prendere da questa sconfitta. Dobbiamo continuare a lavorare, i ragazzi mi danno buoni contributi facendoci ben sperare".