Fagioli convince ancora. Giovedì il migliore, dietro di lui il vuoto: il podio Top FV

Anche la prova di giovedì contro lo Jagiellonia incorona Nicolò Fagioli. Il regista della Fiorentina vive un periodo d'oro da oltre due mesi, da quando è diventato il faro della squadra di Vanoli, che sta trascinando a suon di prestazioni convincenti in cabina di regia. E nel match di ritorno contro i polacchi, timbrato dal suo prezioso gol ai supplementari, è anche il migliore in campo. A definirlo è il verdetto del Top FV, sondaggio che la nostra redazione propone dopo ogni partita della Fiorentina e che a questo giro ha visto un vincitore unanime: degli 818 voti totali, ben il 63,45% sono andati a Fagioli.

Un plebiscito per il classe 2001, che alle spalle lascia il vuoto. Il secondo più premiato, infatti, è Manor Solomon col 17,6% dei voti, in una serata a lui sfortunata, chiusa con l'infortunio al retto femorale che lo lascerà fuori dai campi per un mese abbondante. Sul terzo gradino del podio, invece, c'è Cher Ndour: per lui l'8,44% delle preferenze, che valgono la medaglia di bronzo. Tutti gli altri, in una partita non certo positiva per la formazione di Vanoli, raccolgono le briciole cercheranno la palma di migliore in campo dalla partita di domani contro l'Udinese.