Sammarco: "La squadra ha dato tutto. Missione ora difficilissima ma ci proveremo"
FirenzeViola.it
Paolo Sammarco, tecnico del Verona oggi sconfitto dal Napoli e dunque rimasto fanalino di coda a -9 dalla salvezza ha così commentato il verdetto del campo che spinge nel baratro i gialloblù: "Sicuramente è un dispiacere grande, oggi la squadra ha dato tutto, lo ha dimostrato per tutta la partita. Faccio fatica a parlare perché ci abbiamo creduto, ho visto una squadra che ha lottato unita, questo non deve mai mancare, poi i dettagli in questa categoria fanno la differenza. Abbiamo avuto la risposta dal gruppo e dai singoli, oggi perché volevo gente che lottasse su ogni pallone e che non mollasse un centimetro.
Oggi l'ho visto. La missione ora è difficilissima, ma ci proveremo dando il massimo".
Pubblicità
News
In questa squadra c'è da fidarsi solo di Fagioli. Per uscire indenne da Udine serve l'esatto opposto della Fiorentina di giovedì. E attenzione a Zaniolo e Attadi Alberto Polverosi
Le più lette
2 In questa squadra c'è da fidarsi solo di Fagioli. Per uscire indenne da Udine serve l'esatto opposto della Fiorentina di giovedì. E attenzione a Zaniolo e Atta
Copertina
FirenzeViolaAntonelli e la Primavera: "Mi ispiro a Gasp e Mihajlovic ma ora penso a creare nuovi talenti, proteggendoli dai social"
Luca CalamaiSoffrire e andare avanti in Conference: un segnale importante. Fagioli insostituibile. Che delusione Comuzzo e i giovani. Perché penso a un futuro con Kean
Lorenzo Di BenedettoLa luce in fondo al tunnel e una vittoria che scaccia tanti fantasmi. La stagione della Fiorentina può cambiare in un attimo, basta poco. Salvezza e Conference: serve un piano chiaro. Mancano 12 giornate ma i viola ne hanno 10 per restare in A
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com