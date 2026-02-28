Sammarco: "La squadra ha dato tutto. Missione ora difficilissima ma ci proveremo"

Paolo Sammarco, tecnico del Verona oggi sconfitto dal Napoli e dunque rimasto fanalino di coda a -9 dalla salvezza ha così commentato il verdetto del campo che spinge nel baratro i gialloblù: "Sicuramente è un dispiacere grande, oggi la squadra ha dato tutto, lo ha dimostrato per tutta la partita. Faccio fatica a parlare perché ci abbiamo creduto, ho visto una squadra che ha lottato unita, questo non deve mai mancare, poi i dettagli in questa categoria fanno la differenza. Abbiamo avuto la risposta dal gruppo e dai singoli, oggi perché volevo gente che lottasse su ogni pallone e che non mollasse un centimetro.

Oggi l'ho visto. La missione ora è difficilissima, ma ci proveremo dando il massimo".