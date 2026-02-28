Calori: "Fiorentina ha ottime individualità non venute fuori, all'Udinese manca sempre il salto di qualità"

L'ex calciatore dell'Udinese ed ora allenatore Alessandro Calori è intervenuto a Radio Bruno per parlare della sfida di lunedì tra i bianconeri e la Fiorentina: "A questo punto della stagione contano le motivazioni. All'Udinese è successo spesso negli ultimi anni di arrivare alla salvezza e poi bloccarsi, vanificando bei percorsi. In questa stagione anche se gli sono mancati un po' Zaniolo e un po' Atta, la squadra aveva trovato la propria dimensione. Però è una costante per l'Udinese alternare belle partite a partite non fatte bene, gli è sempre mancato quello scatto per migliorarsi e fare questo salto di qualità".

Sulla Fiorentina ha aggiunto: "L'ho vista diverse volte dal vivo perché la seguo con simpatia. E' una stagione difficile anche per i tifosi, con la morte del presidente che ha accentuato tutto, la classica annata storta insomma. Tecnicamente la Fiorentina ha ottime individualità, ma tanti non hanno ancora dimostrato il proprio valore mentre ora è cresciuto Fagioli, che ha tantissime qualità. Certo in coppa la partita è stata da panico".