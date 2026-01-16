Alle 20.45 occhi viola puntati sull'Arena Garibaldi: c'è Pisa-Atalanta
Stasera alle 20.45 prende il via la 21esima giornata di serie A che propone subito una sfida che la Fiorentina seguirà con attenzione, Pisa-Atalanta, visto i toscani sono al penultimo posto a -1 dalla squadra viola. La squadra di Gilardino ospiterà l'Atalanta che vuole scalare la classifica e assaltare la zona Europa. Ecco le formazioni scelte dai due tecnici:
PISA (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Caracciolo; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: Alberto Gilardino
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Musah, De Roon, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino
