Alle 20.45 Napoli-Bologna chiude la 36esima giornata di serie A: le formazioni
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Alle 20.45 allo stadio "Maradona" va in scena Napoli-Bologna, appendice della 36esima giornata di serie A. Gli azzurri di Conte vogliono blindare la Champions a due turni dal termine, il Bologna può ancora aspirare al settimo posto, più in teoria che in pratica, sempre che poi serva a qualcosa (dipenderà da chi vincerà la coppa Italia). Ecco intanto le formazioni ufficiali:
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutiérrez; Giovane, Højlund, Alisson. All. Antonio Conte.
BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Joao Mario, Helland, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Bernardeschi. All. Vincenzo Italiano.
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